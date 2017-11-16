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Lise öğrencisi Nazlıhan Köse intiharının sırrı Whatsapp’ta!

İstanbul'da eğitim gördüğü lisenin 3’üncü katından atlayarak intihar eden Nazlıhan Köse'nin WhatsApp konuşmalarından platonik âşık olduğunun belirlendi

Lise öğrencisi Nazlıhan Köse intiharının sırrı Whatsapp’ta!

İstanbul'da eğitim gördüğü lisenin 3’üncü katından atlayarak intihar eden Nazlıhan Köse'nin WhatsApp konuşmalarından platonik âşık olduğunun belirlendi

16 Kasım 2017 Perşembe 09:13
Lise öğrencisi Nazlıhan Köse intiharının sırrı Whatsapp’ta!
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İSTANBUL Beyoğlu’nda, okuduğu fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 3’üncü katından atlayarak canına kıyan 14 yaşındaki Nazlıhan Köse, gözyaşları arasında toprağa verildi. Köse için Çağlayan Yeni Camii’nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, arkadaşları ve öğretmenleri katıldı. Kızının intihar ettiğine inanmadığını söyleyen baba Adem Köse, şüphelerini şöyle anlattı: “Kaymakam ve müdür bey bana düştüğü sırada sınıfta 3 kişi olduğunu söyledi. Fakat sınıf kalabalıkmış. Kızımın ölümünde şaibe var. Bazı çocukların ifadelerinin tekrar alınmasını istiyorum. Onu seven bazı arkadaşları da ‘Ona atlaması için telkinde bulundular, ‘Atla, atla’ dediler’ bilgisi verdi. “

KARŞILIKSIZ AŞK MI?

Gazete Habertürk'ten Merve Günver'in haberine göre olayın ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Çocuk Bürosu ekipleri Nazlıhan’ın cep telefonu incelemeye aldı. Telefonundan çıkan WhatsApp konuşmalarından, Köse’nin okuldan bir öğrenciye platonik âşık olduğunun belirlendiği ileri sürüldü.

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