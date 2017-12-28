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Lise adayları merakla bekliyordu! Bakanlık, örnek soruları paylaştı

Sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde paylaşıldı

Lise adayları merakla bekliyordu! Bakanlık, örnek soruları paylaştı

Sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde paylaşıldı

28 Aralık 2017 Perşembe 15:30
Lise adayları merakla bekliyordu! Bakanlık, örnek soruları paylaştı
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SINAVLA öğrenci alan liselere yerleştirme sınavına ilşkin örnek sorulan yayınlandı. Sorulara Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden ulaşılabiliyor.

İKİ AYRI KİTAPÇIK OLACAK

Sınavla öğrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi ve proje temelli liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan örnek sorulara göre sınav, "Sözel Bölüm" ve "Sayısal Bölüm" olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu ile haziran ayında iki oturumda düzenlenecek. Öğrencilere Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dili içeren 50 sorudan oluşan 'Sözel Bölüm' için 75, matematik ve fen bilimlerini içeren 40 soruluk 'Sayısal Bölüm' için de 60 olmak üzere 135 dakika süre verilecek. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak.

ÖRNEK SORULARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

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Anahtar Kelimeler:
Lise AdaylarıÖRNEK SORULAR
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