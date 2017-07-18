DERNEK binasına yeni yönetimini açıklayan Karaduman, "7 Temmuz Cuma günü genel başkanımız Hakan Kandemir'in takdiriyle Alanya Ülkücü İşçiler Derneği başkanlığına atandım. Şahsıma uygun görülen ve onur duyduğum görevime ilk adım olarak derneğin yeni yönetimini oluşturmak içi çalışmalara başladık. Lider-teşkilat-doktrin ilkelerinin çizgisinde oluşturduğumuz bu güçlü yönetim ilçemizde davamızı en üst noktalara taşıyacaktır. İlçe teşkilatımız, ocağımız ve belediyemiz ile koordineli bir şekilde çalışarak liderimizin emirlerini yerine getireceğiz" dedi.

Derneğin yeni yönetimi şu isimlerden oluşuyor:

Recep Bozkurt

Mustafa Eser

Bahri Güngörmüş

İsmail Kandemir

Hayri Büyükakça

Ali Güngör

Ercan Nazlı

Murat Gökbel

Selçuk Ülker

Hakan Kara

Hamza Uyar

Özkan Azak

Mustafa Zeybek

Yunus Anılgan

Sabri Bilen

Hüseyin Nurkan Metin

Abdullah Özkan

Erkan Nazilli

Selami Özbudak

Kemal Yurttaş

Abdullah Çakar

Hasan Özen

Mehmet Akdağ