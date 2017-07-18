DERNEK binasına yeni yönetimini açıklayan Karaduman, "7 Temmuz Cuma günü genel başkanımız Hakan Kandemir'in takdiriyle Alanya Ülkücü İşçiler Derneği başkanlığına atandım. Şahsıma uygun görülen ve onur duyduğum görevime ilk adım olarak derneğin yeni yönetimini oluşturmak içi çalışmalara başladık. Lider-teşkilat-doktrin ilkelerinin çizgisinde oluşturduğumuz bu güçlü yönetim ilçemizde davamızı en üst noktalara taşıyacaktır. İlçe teşkilatımız, ocağımız ve belediyemiz ile koordineli bir şekilde çalışarak liderimizin emirlerini yerine getireceğiz" dedi.
Derneğin yeni yönetimi şu isimlerden oluşuyor:
Recep Bozkurt
Mustafa Eser
Bahri Güngörmüş
İsmail Kandemir
Hayri Büyükakça
Ali Güngör
Ercan Nazlı
Murat Gökbel
Selçuk Ülker
Hakan Kara
Hamza Uyar
Özkan Azak
Mustafa Zeybek
Yunus Anılgan
Sabri Bilen
Hüseyin Nurkan Metin
Abdullah Özkan
Erkan Nazilli
Selami Özbudak
Kemal Yurttaş
Abdullah Çakar
Hasan Özen
Mehmet Akdağ
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