LGS için beşinci örnek soru kitapçığı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınava ilişkin beşinci örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20 ve sözel testte 25 olmak üzere 45 soruya yer verildi

LGS için beşinci örnek soru kitapçığı yayımlandı
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MİLLİ Eğitim Bakanlığınca (MEB) 1 Haziran'da yapılacak  Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik beşinci örnek  soru kitapçığı yayımlandı. 
MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2018  Ekim, Kasım ve Aralık ile 2019 Ocak ayında, dört kez örnek soru kitapçığı  yayımlamıştı.
Beşinci kez yayımlanan örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20 ve  sözel testte 25 soru olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi. 
Örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri  Genel Müdürlüğünün http://odsgm.meb.gov.tr/ adresli internet sitesinden  erişilebiliyor. 

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