LGS başvuruları başladı

MİLLİ Eğitim Bakanlığınca, 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yönelik merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu yayınlandı.

Buna göre, LGS kapsamında 1 Haziran 2019'da yapılacak merkezi sınava başvurular, bugünden itibaren 14 Nisan'a kadar alınacak.

İki oturum olarak düzenlenecek sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak.

Türkiye saatiyle birinci oturum 9.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. Merkezi sınav başvuruları isteğe bağlı olacak ve sınava katılmak isteyenler, başvurularını bugünden itibaren 14 Nisan'a kadar elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullar aracılığıyla yapacak.