LGS Alanya birincisi BİL Koleji’nden

2017-2018 LİSEYE Geçiş Sınavı’nda (LGS) Alanya birincisi olan BİL Koleji öğrencisi Huzur Efe Kalecikli, sınava hazırlanma süreci ve deneyimlerini Yeni Alanya’ya anlattı. Sınava girecek öğrencilerin yalnızca sınava yoğunlaşarak sosyal hayattan kendilerini soyutlamamaları gerektiğini kaydeden Kalecikli, adayların kendilerine ve ailelerine de zaman ayırması gerektiğine dikkat çekti. İşte Kalecikli’nin röportajından öne çıkanlar:

- 2017-2018 Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) Alanya birincisi oldun. Tebrik ederiz. Ne hissediyorsun?

Aslında birinci olacağımı düşünmemiştim. Çünkü benden daha çok çalışan arkadaşlarım vardı. İlk öğrendiğimde çok şaşırdım ve mutlu oldum. Çalışmalarımın karşılığını aldığımı düşünüyorum. Bu başarı benim için çok önemli.

- Sınava çalışmaya başladığında ilk dönem TEOG vardı fakat sonra sınav sistemi değişti. TEOG kalktı ve yerine LGS geldi. Bu sürece nasıl uyum sağladın?

Burada özellikle öğretmenlerimin çok fazla katkısı var. Sınav sistemi değiştiğinde öğretmenlerimiz bizimle yakından ilgilendiler. Sınava hazırlanmayı bırakmamamız için bizi motive ettiler.

- Yeni sınav sistemini nasıl değerlendiriyorsun?

Bu sınavda çok farklı soru tipleriyle karşılaştık. Uzun ve yoruma dayalı sorulardı ancak MEB yeni soruların uluslararası sınavlar olan PISA veya TIMSS tarzında olacağını açıkladığında okulumuz bu sınavlar hakkında bizi bilgilendirdi. O nedenle yeni sınav sistemine uygun sorular çözdük. Soruları çözerken çok zevk aldım, bu sorular TEOG’tan farklı olarak bulmaca gibiydiler.



- Genellikle öğrenciler çok soru çözerek bu sınavlara hazırlanıyor. Sen de böyle bir yol mu izledin?

Burada önemli olan çok soru çözmek değil zamanı verimli kullanmak. Ben derste hiçbir şeyin dikkatimi dağıtmasına izin vermem. Dersi çok dikkatli dinleyip derste öğrenmeye çalışırım. Teneffüste de asla test çözmem. Arkadaşlarımla bahçeye iner voleybol veya basketbol oynarım. Teneffüsü dinlenmeye ayırırım. Bu sayede derslerimi çok dikkatli dinleyeme hazır oluyor, beynimi boşaltırım.

- Kendine de vakit ayırabiliyor muydun okulda veya dışarıda?

Biraz önce de anlattığım gibi 40 dakika ders, 10 dakika teneffüs. Ben derste vaktimi çok iyi değerlendirdiğim için kendime vakit ayırabiliyordum. Voleybol takımındaydım zaten, ona çok fazla vakit ayırıyordum.

- Bu yıl voleybol takımındaydın. Sınav sürecinde voleybol çalışmalarını nasıl yürüttün?

Haftada 2-3 kez voleybol çalışmalarımız oluyordu. Ben sınav var diye kendi hayatımı aksatmadım. Benim için iyi oluyordu, kafamı boşaltıyordum. Hatta gururla söyleyebilirim ki BİL Alanya Koleji Voleybol Takımı Alanya birincisi oldu. Takımın yarısı sekizinci sınıf öğrencilerinden oluşuyordu. Arkadaşlarımla sinemaya da gittim. Okul çıkışı eğlenmeye de.

- Bu sınav sürecinde BİL Alanya Koleji’nde olmanın ne gibi avantajları oldu?

Daha önce iki özel okula gitmiş biri olarak söylüyorum, BİL Alanya Koleji’nde öğretmenlerimiz her öğrenciyle aynı şekilde ilgilendiler. Burada eşitlik var, bu gerçekten iyi bir özellik. Bana kendimi iyi hissettiriyor. Biraz önce de söylediğim gibi okulum yeni sınav sistemine bizi çok iyi hazırladı. Öğretmenlerime bu arada tekrar teşekkür etmek istiyorum. LGS’ye uyum sağlama konusunda hiç zorluk yaşamadık.

- Bu sınav sürecinde hayatında değiştirdiğin şeyler var mı?

Bilgisayar kullandığım süreleri sınırlandırdım, telefonla fazla vakit geçirmedim. Evde ders çalışma molalarımı önceye göre daha azalttım.

- Bir kardeşin olduğunu biliyoruz. Onunla ilişkilerin nasıldı?

Benim sınava hazırlananlara söyleyeceğim en önemli şey kardeşlerini ihmal etmemeleri. Zaman zaman kardeşim ders çalışmama engel oluyordu. Ben molalarda onun istediği şeyleri yaptım. Onunla zaman geçirdim. Bu süreçte ailemi ihmal etmemeye özen gösterdim.

- Okulun öneminden bahsettin. Diğer önemli faktör aile. Ailen çalışmalarına nasıl destek verdi?

Özellikle annem en büyük destekçimdi. Benim ezberim kötü. Din ya da sosyal gibi derslerde annem çok yardımcı oldu. Özet çıkarıyordu ve bana anlatıyordu. Babam, annemin yetemediği durumlarda devreye girdi. Bilgisayardan kalkmakta zorlandığım zamanlar babam söyleyince hemen kalkıyordum. Burada ailelere söylemek istediğim bir şey var, aile baskıcı olmayacak. Okulda çok yoğun bir gün geçirmiş olabiliriz ve bu sıkıntıyı evde bilgisayar ve telefonla atmak isteyebiliriz. Bu durumlarda aileler çocukların üzerinde baskıcı olmamalı. Ama molalarda ve bilgisayar oyunlarında sınır koyamadığımız yerlerde onlardan destek isteriz.

- Gelecekte hangi mesleği seçmek istiyorsun, bu konuda düşündün mü?

Gelecekte ne yapacağım konusu son bir iki ayda şekillendi. Önce işletmeci olmak istiyordum. Şimdi ya genetik mühendisi ya da yazılımcı olmak istiyorum. Bu meslekler geleceğin meslekleri olarak gözüküyor. Bu mesleklerde hem para, hem akıl, hem yaratıcılık lazım.

- Eklemek istediğin şeyler var mı?

Hayatım sadece sınavdan ibaret değil. Son olarak BİL Alanya Koleji yönetici ve öğretmenlerime, aileme bana bu süreçte verdikleri destekler için çok teşekkür ederim.

BİL’DEN TEBRİK MESAJI

Yayınladığı mesajla Huzur Efe Kalecikli’yi tebrik eden BİL Alanya Koleji Müdürü Necmiye Güneylioğlu Günata,

“BİL Kültür Eğitim A.Ş. 1994 yılında, ‘Türkiye’nin en büyük sermayesinin eğitimli insan gücü’ olduğuna inanan akademisyen ve iş adamlarının bir araya gelmesiyle kurulmuş ve BİL Holding’in ilk yapı taşlarını oluşturmuştur. Kalite politikasını özümsemiş ve hizmetleri ile kısa sürede birçok başarıya imza atmış olan BİL Holding A.Ş., kendi kendine yetebilmek ve eğitimden kazandığını yine eğitime yatırmak ilkeleri ile hareket etmiş, istikrarla yürüdüğü bu yolda bünyesine yeni şubeler katarak faaliyet alanını geliştirmiştir. Güçlü, dinamik, yenilikçi ve üretken bir yönetim uygulamasını benimseyen ve bilginin egemenliğine inanan okulumuz kalitesini eğitim anlayışıyla ve başarılarıyla göstermeye devam etmektedir. Bil Alanya Koleji Atatürk ilke ve inkılaplarını rehber edinerek öğrencilerini yetiştirmekte, her öğrencisine yetenek haritası uygulayarak onların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda becerilerini geliştirmektedir. Alanında etkili ulusal sınavlar ile LGS başarısını pekiştirerek Alanya birincisi olan okulumuz öğrencisi Huzur Efe Kalecikli’yi başarılarından dolayı tebrik ederken, yenilikçi eğitim anlayışımızla nice öğrencileri milli, manevi, evrensel değerlerle donatıp Alanya ve Türkiye’ye kazandırmaya devam edeceğimizin de sözünü değerli velilerimize verdiğimizi belirtmek isteriz” dedi.