Lezzet ustaları Latin Amerika sokak yemeklerini tattı

TADIM ustası gurmelerin eşleri ile katıldıkları gecede Pio mutfak ve servis ekibinin hazırlayıp sunduğu sokak yemekleri büyük beğeni topladı. Başlangıç yemeği olarak Doluca Sarafin eşliğinde levrek tiradito, söğüş, karides, Chateu de Berne eşliğinde bonfile, ördek roll, ızgara bıldırcın, dana ciğeri, dana butu, Likya Vineyards eşliğinde ahtapot, Kayra Versus eşliğinde ananaslı kuzu sırt, tatlı olarak da çikolata soslu hamur tatlısı ve Peru usulü süt reçeli ile limon aromalı buzlu avokadolu cheesecake'in tadına bakan dernek üyeleri, yemek, sunum ve servis hizmetlerine tam not verdi.

Chainne des Rotissesurs Antalya Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Tümkaya, yemeğe ev sahipliği yapan Pio Gastro & Bar sahibi Özgür Tankut'a, servis müdürü Ali Yenice, mutfak şefi Serdar Balık ve gecede emeği geçen servis ekibine sundukları sıra dışı yemekler ve sunum nedeniyle şahsı ve yönetim kurulu adına teşekkür etti, derneğin plaketlerini takdim etti.