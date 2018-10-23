 Lezzet şöleni için geri sayım başladı

ALANYA Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Alanya Belediyesi & Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması’nın bu yıl 7.si düzenleniyor. Bu seneki organizasyona aşçılar derneği de dahil olurken etki alanını genişleten yarışma renkli günler geçirmenizi sağlayacak.

3 GÜNLÜK LEZZET ŞÖLENİ

Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurtdışından pek çok yarışmacının ve ünlü jürilerin 3 gün boyunca Alanya’da olacağı yarışma ile çok renkli şovlar sergilenecek. Mutfak Mirası Alanya’nın çatısı altında yöresel yemeklerin korunmasını hedefleyerek, unutulmuş lezzetlerin gün yüzüne çıkması ve unutulmuş bazı reçetelerin yemek masalarında yeniden yer alması hedefleniyor.



YARIŞMA 2 BÖLÜMDEN OLUŞACAK

2 bölümden oluşan yarışmada birinci bölüm 3 ana kategoride gerçekleşecek olup; lise, üniversite ve usta şefler arasında yarışmanın profesyonel ayağı tamamlanacak. Yemekler özel sunum şekilleri ile seyirciyle buluşacak. İkinci bölümü olan Yöresel Yemekler ile Ev Hanımları kategorisi Alanya Kültür Merkezi’nde lezzet şöleni yaşatacak. Alanya turizmine ve yemek kültürüne tanıtım desteği sağlayan bu özel yarışmada Yöresel Yemek kategorisinde Alanyalı ev hanımları yarışacak. Alanya yöresel yemekleri gastronomi dünyasına renk katacak.

YARIŞMAYA AVOKADOLU ANA YEMEK KATEGORİSİ DE EKLENDİ

7-9 Kasım arasında Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan yarışmanın sunucusu TV programcısı ve köşe yazarı usta şef Elif Korkmazel olacak. 8 Kasım Perşembe günü amatör olup şef olmayan yarışmacılar Alanya Yöresel Yemekleri ve tüm yörelerden yemekler kategorisine ek olarak Avokadolu Ana Yemek adı altında yeni bir kategori daha eklenmiş olacak. Pek çok usta şef, gurme, TV yemek programcısı ve yerel katılımcılardan oluşacak jüri üyeleri tek tek yemekleri sunum, lezzet ve görünüm açısından değerlendirilecek. Jüri üyeleri yemeklerin tadına bakıp hem lezzet hem de görsel sunumları için puanlama yapacaklar. Usta şeflerden yemek workshopları ve Favori Lezzetler Ekibi’nin renkli mutfak sunumları, Kültür Merkezi’nde 3 gün boyunca devam edecek.



‘BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZ MÜRACAAT EDEBİLİR’

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa Erdoğmuş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “07-09 Kasım 2018 tarihleri Alanya için çok hareketli, eğlenceli, görsel ve lezzetli günlere sahne olacak. Tüm vatandaşlarımızı ister Alanya yemekleri ister farklı yöre yemekleri ile yarışmak için müracaat etmeye davet ediyoruz. Yöresel yemekler kategorilerinde yarışmak isteyen ev hanımları Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne başvuru yapabilir. Ayrıca 27-28 Ekim 2018 tarihlerinde Alanyum AVM’de tanıtım standı hazırlanarak, saat 10.00-22.00 arasında başvurular alınacaktır. Profesyonel kategorilerde yapılacak başvurular için Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneğine Başvuru yapılabilir.”