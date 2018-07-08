Letonya devlet erkanına Alanya'yı anlattı 

LETONYA'NIN Alanya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz, Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Başbakan Maris Kucinskis ve Letonya Parlamentosu Başkanı Inara Murniece ve son olarak da Cumhurbaşkanı Raimonds Vejonis tarafından kabul edildi.

Resmi davetli olarak Letonya'nın başkenti Riga'ya Alanya'yı temsilen giden Letonya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz, burada 3 gün boyunca Konsolosluk işleri toplantılarına katıldı. Ayrıca Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Başbakan Maris Kucinskis ve Letonya Parlamentosu Başkanı Inara Murniece ve son olarak da Cumhurbaşkanı Raimonds Vejonis tarafından kabul edildi.

Resmi kabuller sırasında gerek Dışişleri Bakanı gerekse Cumhurbaşkanı ile bizzat görüşen Şaşmaz, Alanya ve Türkiye ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını, ayrıca Alanya'nın tanıtımına yönelik Letonya'da en üst düzeyde girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

Letonya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz, üst düzey resmi kabullerin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı'nda da Konsolosluk İşleri ve yeni yürürlüğe giren Konsolosluk İşleri Değişiklikleri ile ilgili de verimli bir seminere katıldı. Şaşmaz ayrıca Letonya Dışişleri Bakanlığı tarafından organize edilen bazı şirketlere de ziyaretlerde bulunarak brifing aldı. Şaşmaz, Riga'da son gün de Letonya'nın Türkiye Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts'le bir araya gelerek görüşmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını, Letonya çalışma ziyaretinin Alanya ve ülkemiz için faydalı olduğunu ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 20:45