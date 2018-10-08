Leton Büyükelçi Dim'i ziyaret etti

ANTALYA'DA 9-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa-Asya Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılarak Parlamento Başkanı'na refakat edecek olan Letonya'nın Türkiye Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, Letonya Alanya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz ile birlikte Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Genel Başkan Adayı, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'i ziyaret ettiler. Dim, Elferts ve Şaşmaz, daha sonra birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Dim, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Büyükelçi Elferts'e muz lifinden yapılan çiçek hediye etti.

Dim, ziyarete ilişkin "Letonya’nın Türkiye Büyükelçisi sevgili dostum Peteris Karlis Elferts’in ziyaretinde gelecek turizm sezonunu ve ocak ayında yapılacak olan Baltık Turizm Fuarı’nı konuştuk" dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 09:47