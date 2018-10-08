Leton Büyükelçi Dim'i ziyaret etti

Letonya’nın Türkiye Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts TGF Genel Başkan Vekili ve Başkan Adayı, AGC Başkanı Mehmet Ali Dim'i ziyaret etti

Leton Büyükelçi Dim'i ziyaret etti
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9-11 EKİM tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Avrupa-Asya Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılarak Parlamento Başkanı'na refakat edecek olan Letonya'nın Türkiye Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, Letonya Alanya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz ile birlikte Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Genel Başkan Adayı, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'i ziyaret etti. Ziyarette Letonya - Alanya ilişkileri ile Baltık Turizm Fuarını konuşan Dim, Elferts ve Şaşmaz, daha sonra birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Dim, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Büyükelçi Elferts'e muz lifinden yapılan tablo hediye etti. 

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 13:36
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