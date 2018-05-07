Leton Büyükelçi Alanya’da

LETONYA’NIN kuruluşunun 100’üncü yıldönümü nedeniyle bir dizi temaslarda bulunmak üzere Alanya’da bulunan Letonya Türkiye Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, Letonya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz ile birlikte, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin’i makamında ziyaret ederek, Alanya ekonomisi ve ticareti üzerine sohbet etti. Ziyarete Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim ile Bursa Letonya Fahri Konsolosu Yavuz İskenderoğlu da katıldı. Akşam üzeri Alanya Kalesi’nde açılacak resim sergisine Şahin’i de davet eden Büyükelçi Elferts, “Alanya’da bir kez daha bulunmaktan büyük mutluluk duydum” dedi. Şahin’i tekrardan Başkan seçilmesinden dolayı da tebrik eden Büyükelçi Elferts, “Öncelikle memnuniyetle söylemek isterim ki iki ülke arasındaki ilişkiler dostane ilerlemektedir ve Letonya olarak Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) katılım sürecini destekliyoruz. Politika olarak Türkiye’nin her zaman destekçisiyiz. Alanya’da daha önce yaptığımız resmî ziyaretimizde jazz festivaline Letonyalı bir grup getirdik. Antalya’da da bir festival yaptırıp dünyanın 13 noktasında yaşayan Letonları bir araya getirdik. Politika olarak ilişkilerimiz ve ortak çalışmalarımız üst düzeyde. Birlikte yapacağımız çalışmalarla ticareti de üst düzeye çıkarabiliriz diye düşünüyorum” diye konuştu.



‘BÜYÜKELÇİLERİ ALANYA’DA AĞIRLAMAK İSTİYORUZ’

ALTSO Başkanı Şahin de şunlara değindi: “1980’li yıllarda gelen geçici vize uygulaması şengen kalıcı hale geldi. Bu bizler için büyük bir sorun. AB’ye ilerleme sürecinde Türkiye’ye destek olduğunu kendileri iletti. Bizler politikacı değiliz ama kendisinin bu düşünceleri bizleri memnun etti. Diğer ülkelerin büyükelçileri ile de yaptığımızda kendilerinden destek istemiştik. AB ülkelerinin büyükelçileri 6 ayda bir toplantı yapıyorlar, biz de Alanya’da Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun destekleriyle bir toplantılarında ağırlamak istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bize ziyarete gelen Elferts ve beraberindeki herkese teşekkür ediyorum. İlişkilerimizi kuvvetlendirip kasım ayı gibi Letonya’ya tekrar bir iş gezisi düzenlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.