Leton Büyükelçi Alanya'da 

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin'e Letonya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz ile birlikte nezaket ziyaretinde bulunan büyükelçi ALTSO'nun üyeleri için başvurduğu gezi programıyla ilgili yazıyı da Şahin'e bizzat verdi. Ziyaretle ilgili konuşan Şahin, "Bugün yine Letonya Büyükelçimizi odamızda ağırlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Biz göreve geldiğimizden bu yana bilhassa şengen ülkeleriyle irtibat halindeyiz. Her zaman bunu büyükelçilerimize de anlatıyoruz. Tabi ki bu noktada Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun Alanyalı olmasının da etkisi oldu. Ayrıca 23 tane iş gezisi düzenledik. KOSGEB destekli olarak. Bu gezilere destek bu yıl yüzde 60'a çıktı. Yüzde 40'ını da üyemiz kendi ödeyecek. Oda olarak bir iş gezi için de Letonya Büyükelçiliği'ne yazı yazmıştık. Büyülelçimiz bu yazıyı da ziyaretinde beraberinde getirmiş. İnşallah 50 kişilik bir grupla Letonya'nın Riga şehrine gezimizi gerçekleştireceğiz. Tekrar nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

'GEZİLERDE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ'

Büyükelçi Elferts de "Alanyayı ve sizi tekrar ziyaret etmekten mutluluk duydum. Her alanla ilişkilerimizi ilerletiyoruz. Şehrimize yaptığınız gezilerde elimizden gelen desteği vereceğiz. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'e de tekrar teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar Alanya'da bazı çalışmalar yapmıştık, güzel bir iş birliğimiz var Alanya ile. Çalışmalardan sonra turist sayısında da artış yaşandı. Geçtiğimiz günlerde de en üst düzey 13 acente temsilcisi Alanya'ya geldi. Bu acentecilerin ziyareti Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ile imzaladığımız anlaşmanın da olumlu yönde ilerlediğini gösteriyor" diye konuştu.





Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 10:30