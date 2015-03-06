Lalezar öğretmenin ölüm haberi herkesi ağlattı

Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

Epilepsi hastası olduğu belirtilen Lalezar Kara’nın öğretmen arkadaşı F.Ö. gözyaşlarına boğulurken, Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından genç öğretmenin cesedi otopsi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Epilepsi hastası olduğu belirtilen Lalezar Kara’nın öğretmen arkadaşı F.Ö. gözyaşlarına boğulurken, Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından genç öğretmenin cesedi otopsi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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