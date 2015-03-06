Lalezar öğretmenin ölüm haberi herkesi ağlattı

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nde edebiyat öğretmeni 28 yaşındaki Lalezar Kara, tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.
Çorlu Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmeni Lalezar Kara’nın önceki gün okula gelmemesinden şüphelenen arkadaşları polise haber verdi.
Zafer Mahallesi’nde Lalezar Kara’nın oturduğu eve giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evin oturma odasında Lalezar Kara’yı ölü olarak buldu.
Epilepsi hastası olduğu belirtilen Lalezar Kara’nın öğretmen arkadaşı F.Ö. gözyaşlarına boğulurken, Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından genç öğretmenin cesedi otopsi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.
KAYNAK: Mehmet YİRUN / ÇORLU(Tekirdağ) (DHA)
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Son Güncelleme: 06.03.2015 10:57