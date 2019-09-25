Lakadamyalı, hastanenin ruhsat belgesini Hülür'den aldı
ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür‘ü makamında ziyaret etti.
GÜNCEL 25.09.2019, 16:07
ZİYARET esnasında hastanenin yapılandırılması ve yapmak istediği çalışmalar hakkında Dr. Ünal Hülür’e bilgi veren Prof. Dr. Lakadamyalı, birlikte sağlık alanında güzel işlere imza atacaklarına inandığını söyledi. Başhekim Lakadamyalı’ya ‘Hayırlı olsun’ diyen ve yeni görevinde başarı dileyen Antalya İl Sağlık Müdürü. Dr. Ünal Hülür, hizmet için geldikleri bu makamda ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. İl Sağlık Müdürü Dr. Hülür ziyaret sonunda, kesin kabulü tamamlanan ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin geçici ruhsat belgesini Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’ya takdim etti.
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