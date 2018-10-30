'Laf atma' ile başlayan yaralama olayının şüphelileri adliyede

OLAY, 25 Ekim günü saat 23.10 sıralarında Konyaaltı'nın Hurma Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranda yan masalarda eğlenen iki grup arasında 'laf atma' yüzünden tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonunda F.S.Y'yi önce döven E.T ile R.B, daha sonra sağ bacağından tabancayla vurup kaçtı. F.S.Y, çağrılan ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, E.T ile R.B'yi dün gözaltına aldı. 2 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



