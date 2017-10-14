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KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarih verdi mi?

KYK burs başvurularının ne zaman yapılacağı yüz binlerce öğrenci tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer aldı. Kısa bir süre önce yeni eğitim-öğretim dönemine başlayan üniversite öğrencilerinin gözü kulağı KYK burs başvuru tarihine çevrildi. Eğitim ve öğretim hayatlarına destek olması amacıyla KYK bursu almak isteyen öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından tarih verildi mi diye merak ediyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarih verdi mi?

KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarih verdi mi?

KYK burs başvurularının ne zaman yapılacağı yüz binlerce öğrenci tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer aldı. Kısa bir süre önce yeni eğitim-öğretim dönemine başlayan üniversite öğrencilerinin gözü kulağı KYK burs başvuru tarihine çevrildi. Eğitim ve öğretim hayatlarına destek olması amacıyla KYK bursu almak isteyen öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından tarih verildi mi diye merak ediyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarih verdi mi?

14 Ekim 2017 Cumartesi 20:25
KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarih verdi mi?
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KYK burs başvuruları için araştırmalarını sürdüren öğrenci ve veliler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yapacağı açıklamayı merakla bekliyor. Barınma sorununun çözdükten sonra maddi destek konusunu da bir çözüme bağlamak isteyen öğrenciler, KYK burs başvuruları için araştırmalarına başladı. Peki, öğrencilerin merakla araştırdığı KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan herhangi bir açıklama yapıldı mı? İşte, detaylı bilgiler

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak sorusu yüz binlerce öğrenci tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Kısa bir süre önce yeni eğitim-öğretim dönemine başlayan üniversite öğrencilerinin gözü kulağı KYK burs başvuru tarihine çevrildi. Eğitim ve öğretim hayatlarına destek sağlaması amacıyla KYK tarafından burs almak isteyen öğrenciler beklemeye devam ediyorlar. 

Kısa bir süre önce yeni eğitim-öğretim dönemine başlayan üniversite öğrencilerinin gözü kulağı KYK burs başvuru tarihine çevrildi. Aylık olarak ön lisans ve lisansta 470; yüksek lisansta 940 ve doktora düzeyinde ise 1.410 TL destek veriliyor. 

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Edinilen bilgiye göre KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için henüz bir tarih belirlenmedi. Ancak ekim ayı içerisinde başvuruların başlaması bekleniyor.

KYK’DAN BURS ALAN VGM’DEN ALABİLİR Mİ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesine göre KYK Bursu alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. 

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

KYK’nın öğrenim kredileri “T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yükseköğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç par” olarak tanımlanıyor. Yani burstan farklı olarak bunu KYK’ya okul bittikten sonra geri ödemeniz gerekiyor.

ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURULARI HERKESE AÇIK MI?

Krediler ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeylerine açık. Bunun yanı sıra burslarda olduğu gibi anne/babasını kaybetmiş açıköğretimdeki öğrencilerle iki yıllık bölümlerden mezun olup, dört yıllık programlara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler de bu haktan faydalanabiliyor. Bir öğrenci aynı anda hem burs hem de öğrenim kredisi alamıyor.

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