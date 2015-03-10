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"Kuzyaka’nın sorunları çözülecek"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, bugün ekibiyle birlikte Kuzyaka Mahallesi’ndeydi. Güney, Kuzyaka halkının tüm isteklerinin zamana yayılarak yerine getirileceğini belirterek sabır istedi

"Kuzyaka’nın sorunları çözülecek"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, bugün ekibiyle birlikte Kuzyaka Mahallesi’ndeydi. Güney, Kuzyaka halkının tüm isteklerinin zamana yayılarak yerine getirileceğini belirterek sabır istedi

10 Mart 2015 Salı 13:29
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Alper KUTAY
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kırsal Yerler Sorumlusu Arif Yeni, Hizmet Birimi Şube Müdürü İlyas Şirin, ASAT Şube Müdürü Mustafa Göker ve Mezarlıklar Müdürü Yakup Gök, Kuzyaka Mahallesi ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney’e eşlik etti. Kuzyaka Mahallesi Muhtarı Zeki Kıllı, köydeki sorunlar ve yapılmasını istedikleri çalışmalar konusunda bilgi verdi. Mahalle içinden geçen yola hız kesiciler konulması, 12 köyün  kullandığı Dim Yolu’nun Kuzyaka bölümünde yaşanan çökmeye çözüm getirilmesi, mezarlık bahçeleri ve bakımı konusundaki talepleri anlatan Kıllı, artık kullanılmayan Kuzyaka İlkokulu binasının da bir sosyal tesise dönüştürülmesini istedi.
MAHALLE HALKINDAN ZAMAN İSTEDİ
Ekibiyle birlikte sorun olan yerleri ziyaret eden ve çözümü için ilgili birimlere talimat veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, köyden mahalleye dönüşen tüm yerleşim yerlerindeki sorunları bildiklerini bu sorunların çözümü için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Güney, önümüzdeki süreçte mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin alt ve üstyapı sorunlarını çözmenin yanında mahallelinin kullanacağı sosyal alanlar da yapacaklarını kaydetti.
Güney, “Alanya merkezin yanı sıra kırsalda da hizmet götürmediğimiz yerleşim birimi kalmayacak” dedi.
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Son Güncelleme: 10.03.2015 12:36
Anahtar Kelimeler:
AlanyaKuzyakaSorunHüseyin Güney
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