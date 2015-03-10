"Kuzyaka’nın sorunları çözülecek"

Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kırsal Yerler Sorumlusu Arif Yeni, Hizmet Birimi Şube Müdürü İlyas Şirin, ASAT Şube Müdürü Mustafa Göker ve Mezarlıklar Müdürü Yakup Gök, Kuzyaka Mahallesi ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney’e eşlik etti. Kuzyaka Mahallesi Muhtarı Zeki Kıllı, köydeki sorunlar ve yapılmasını istedikleri çalışmalar konusunda bilgi verdi. Mahalle içinden geçen yola hız kesiciler konulması, 12 köyün kullandığı Dim Yolu’nun Kuzyaka bölümünde yaşanan çökmeye çözüm getirilmesi, mezarlık bahçeleri ve bakımı konusundaki talepleri anlatan Kıllı, artık kullanılmayan Kuzyaka İlkokulu binasının da bir sosyal tesise dönüştürülmesini istedi.

MAHALLE HALKINDAN ZAMAN İSTEDİ

Ekibiyle birlikte sorun olan yerleri ziyaret eden ve çözümü için ilgili birimlere talimat veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, köyden mahalleye dönüşen tüm yerleşim yerlerindeki sorunları bildiklerini bu sorunların çözümü için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Güney, önümüzdeki süreçte mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin alt ve üstyapı sorunlarını çözmenin yanında mahallelinin kullanacağı sosyal alanlar da yapacaklarını kaydetti.