Kuzey Çevreyolu'nun Dimçayı bölümü bitti

Haber: Alper KUTAY
YOLUN 2. etap çalışmalarını Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve kurmayları bugün yerinde inceledi. Çalışmaların devam ettiğini söyleyen Toklu, 15 Mayıs için söz verilen Dimçayı yolunun bugün itibariyle trafiğe açıldığını kaydetti. Vatandaşa söz verdikleri tarihten önce çalışmaları bitirdiklerini anımsatan Toklu, "Bölge halkının isteği doğrultusunda 15 Mayıs için verdiğimiz sözü ilgili makamlarla sağladığımız görüşmeler sonucu 1 Mayıs'ta yerine getirdik. Eski Dimçayı yolu trafiğe açıldı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerine ve yüklenici firmaya özverili çalışmaları için teşekkür ederiz" dedi.
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