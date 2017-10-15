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Kuzey Alanya'ya mezarlık yapılacak

Büyükşehir Meclisi'nde alınan kararla, Alanya'nın Tepe ile Hacımehmetli Mahallesi arasına mezarlık yapılacak

Kuzey Alanya'ya mezarlık yapılacak

Büyükşehir Meclisi'nde alınan kararla, Alanya'nın Tepe ile Hacımehmetli Mahallesi arasına mezarlık yapılacak

15 Ekim 2017 Pazar 22:31
Kuzey Alanya'ya mezarlık yapılacak
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nin devam meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Alanya’yı ilgilendiren 3 konunun da karara bağlandığını belirten CHP’li Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci, “Mecliste ilk olarak Avsallar Mahallesi'nin  1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlar değerlendirilip karara bağlandı. Avsallar Mahallesi'nin imar planı kesinleşti" dedi. Daha sonra ise Türkler’de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin alanına ilişkin imar planının onaylandığını belirten Erkan Demirci, "Büyükşehir Belediyesi tarafından Tepe ve Hacımemetli Mahallesi sınırında yeni bir mezarlık alanına ilişkin imar planları onaylandı. Büyükşehir bu bölgeye yeni bir mezarlık yapacak" diye konuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey AlanyaBüyükşehir MeclisiTepeHacımehmetliMezarlık
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