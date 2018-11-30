Kuzey Alanya'nın kaderini değiştirecek yolda hummalı çalışma

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, özellikle kuzey mahalleleri için önem arz eden bir yolu daha hizmete sunuyor. Fığla ve Cikcilli Mahallesini Çevre Yolundan Büyükhasbahçe Mamadı Mevkiine bağlayacak olan 30 metrelik imar yolunda hafriyat ve dolgu çalışması aralıksız devam ediyor.

BAŞKAN YÜCEL,”VATANDAŞLARIMIZI TEK ALTERNANTİFLİ ULAŞIMDAN KURTARIYORUZ”

Yücel, yeni yolun Kuzey Alanya için de önemli bir altyapı hizmeti olduğunun altını çizdi. Yücel, “ İlçe genelinde ulaşım çeşitliliğini sağlayarak halkımızı tek alternatifli bir ulaşım sisteminden kurardık. 30 metrelik yolda kuzey bölgeleri için önemli bir ulaşım çeşitliliği sağlayacak. 20 gün içerisinde halkımızın hizmetine sunmuş oluruz. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.