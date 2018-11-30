Kuzey Alanya'nın kaderini değiştirecek yolda hummalı çalışma

Alanya Belediyesi, Kuzey Alanya’yı Büyükhasbahçe ve Mamadı üzerinden Cikcilli çevre yoluna bağlayacak olan 30 metrelik imar yolunda çalışmalarını hızlandırdı Çalışmaları değerlendiren Başkan Yücel, yeni imar yolunu 20 gün içerisinde hizmete sunacaklarını söyledi.

Kuzey Alanya'nın kaderini değiştirecek yolda hummalı çalışma
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ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, özellikle kuzey mahalleleri için önem arz eden bir yolu daha hizmete sunuyor. Fığla ve Cikcilli Mahallesini Çevre Yolundan Büyükhasbahçe  Mamadı Mevkiine bağlayacak  olan 30 metrelik imar yolunda  hafriyat ve dolgu çalışması aralıksız devam ediyor.

BAŞKAN YÜCEL,”VATANDAŞLARIMIZI TEK ALTERNANTİFLİ ULAŞIMDAN KURTARIYORUZ”

Yücel, yeni yolun Kuzey Alanya için de önemli bir altyapı hizmeti olduğunun altını çizdi. Yücel, “ İlçe genelinde ulaşım çeşitliliğini sağlayarak halkımızı tek alternatifli bir ulaşım sisteminden kurardık. 30 metrelik yolda kuzey bölgeleri için önemli bir ulaşım çeşitliliği sağlayacak. 20 gün içerisinde halkımızın hizmetine sunmuş oluruz. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

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