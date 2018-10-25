Kuvvetli rüzgar duvarın tuğlalarını söktü

METEOROLOJİ'NİN Antalya için yaptığı kuvvetli rüzgar uyarısı, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kuvvetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından eski Doğu Garajı alanında yapımı devam eden Doğu Garajı Ticaret ve Kültür Merkezi'ndeki nekropol alanında bulunan bir duvarın tuğlaları, rüzgardan etkilendi. Yapımı devam eden ve açık hava müzesi olarak hizmet verecek nekropol alanında bulunan örülmeye başlanan duvarın tuğlaları, fırtına nedeniyle yerinden söküldü.