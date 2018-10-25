Kuvvetli rüzgar duvarın tuğlalarını söktü

Antalya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Doğu Garajı Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatındaki tuğlalar yerinden söküldü

Kuvvetli rüzgar duvarın tuğlalarını söktü
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METEOROLOJİ'NİN Antalya için yaptığı kuvvetli rüzgar uyarısı, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kuvvetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından eski Doğu Garajı alanında yapımı devam eden Doğu Garajı Ticaret ve Kültür Merkezi'ndeki nekropol alanında bulunan bir duvarın tuğlaları, rüzgardan etkilendi. Yapımı devam eden ve açık hava müzesi olarak hizmet verecek nekropol alanında bulunan örülmeye başlanan duvarın tuğlaları, fırtına nedeniyle yerinden söküldü.

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