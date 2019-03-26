Kütüphane Haftası'nda Alanya'da sıra dışı söyleşi

ALANYA Kültür Merkezi'nde Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği organizasyona akademisyen yazar Murat Kaplan konuşmacı olarak katıldı. Etkinliğe çok sayıda davetlinin yanı sıra Cumhur İttifakı’nın belediye meclis üyesi adayları Emine Çalış, Paulina Müftüoğlu ve Fatma Melike Nazifoğlu da katıldı. Akademik kitaplarının yanı sıra savunma sanatları prensipleri ve kişisel gelişim tarzlarında yazdığı kitaplarla tanınan Murat Kaplan, başarı ve hayatın sırları hakkında keyifli bir söyleşiye imza attı.