Kutay öğrencilerle buluştu: 'Alanya bir huzur kenti'

EĞİTİM kampı için Alanya'ya gelen Danimarka'nın köklü eğitim kurumlarından HF-Centret Efterslaegten Üniversitesi öğrencileri, Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’nin Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Alanya Gazetesi Politika Editörü Alper Kutay’la Damlataş Kahya Otel'de buluştu. Türk medyası ile politika kurumları arasındaki ilişkiler hakkında yanıtını merak ettikleri soruları Kutay’a yönelten üniversite öğrencileri, Türkiye’de güvenlik sorunu olup olmadığını sordu. Türkiye'de ve Alanya'da terör ve güvenlik sorunu olmadığını, her yıl özellikle Avrupa ve Rusya'dan milyonlarca misafirin gönül rahatlığı ile Türkiye'de tatil yaptığını söyleyen Alper Kutay, “Avrupa ile Türk insanı arasında hiçbir sorun yoktur. Yaşanan sıkıntılar da siyasidir ve geçicidir. Bunun son örneğini uçak düşürme krizinde Rusya ile yaşamıştık ama çok şükür kötü günler geride kaldı, bu yıl Rus misafir sayısında rekor kırıyoruz” dedi. Danimarkalı üniversite öğrencilerini her yıl aileleriyle birlikte Alanya'da tatil yapmaya davet eden Kutay, bu keyifli söyleşi için zemin hazırlayan Rotary Kulübü Alanya Dönem Başkanı Ayhan Gedikoğlu'na da teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 14:38