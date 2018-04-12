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Günlük Burç Yorumu - 12 Nisan 2018 Perşembe
12 Nisan Günlük Burç Yorumu

Kuşyuvası’na alternatif yol! Yalçı yolu trafiğe açıldı

Kuşyuvası’na giden alternatif yollardan biri olan Yalçı yolunda genişletme çalışmaları tamamlandı

Kuşyuvası’na alternatif yol! Yalçı yolu trafiğe açıldı

Kuşyuvası’na giden alternatif yollardan biri olan Yalçı yolunda genişletme çalışmaları tamamlandı

12 Nisan 2018 Perşembe 10:19
Kuşyuvası’na alternatif yol! Yalçı yolu trafiğe açıldı
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal alan ekipleri, Dim Vadisi üzerinden Kuşyuvası bölgesine giden alternatif yollardan biri olan Yalçı Mahallesi yolunda bir süre önce başlattığı genişletme çalışmasını bitirdi. Büyük kayaların bulunduğu yol güzergahında kırıcılar, kepçe ve dozerle genişletme çalışması yapıldı. Geçtiğimiz yıl genişletilen ve asfaltlanan Gümüşkavak Yolu’nun devamı olan yoldaki çalışmaların tamamlanmasının ardından asfalt çalışması yapılacak. Yalçı Yolu’nun da tamamlanmasıyla Dim Vadisi’ndeki 12 mahallenin yanı sıra yerli vatandaşların yaylalara, turistlerin de turlara gittiği Kuşyuvası bölgesine ulaşım daha rahat sağlanmış olacak. Çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatılan Yalçı yolunun Kuşyuvası bağlantısı bugünden itibaren trafiğe açıldı. 
Kuşyuvası’na alternatif olacak yolda
 Bölge sakinleri ve yolu kullanan vatandaşlar yapılan çalışmalardan son derece memnun. Vatandaşlar, ” Özellikle yaz aylarında Kuşyuvası bölgesine binlerce insan gidiyor. Bu bölgeye gitmek açısından ikinci bir alternatif yol olan Yalçı yolunun genişletilmesi araç trafiğini rahatlatacak. Bölgemize bu önemli yatırımları yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür ediyoruz “ dediler.

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Anahtar Kelimeler:
KuşyuvasıYalçıçalışma
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