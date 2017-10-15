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Kuşu kurtaran çobanın elleri kesilecek

Ağrı'nın Diyadin İlçesi'ne bağlı Günbuldu Köyü'nde çoban 17 yaşındaki Ramazan Taşdemir, elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak için direğe çıktı

Kuşu kurtaran çobanın elleri kesilecek

Ağrı'nın Diyadin İlçesi'ne bağlı Günbuldu Köyü'nde çoban 17 yaşındaki Ramazan Taşdemir, elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak için direğe çıktı

15 Ekim 2017 Pazar 14:33
Kuşu kurtaran çobanın elleri kesilecek
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KUŞU kurtaran çoban, bu sırada akıma kapıldı. Yaklaşık 1.5 saat direkte asılı kalan Taşdemir, TEDAŞ görevlileri tarafından direkten indirilip, hastaneye kaldırıldı. Taşdemir'in üçüncü derecede yanan iki elinin de bilek hizasından kesileceği belirtildi.
Olay, 9 Ekim Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında Günbuldu Köyü yakınlarında meydana geldi. Köyde çobanlık Ramazan Taşdemir her sabah olduğu gibi yaylada havyaları otlatırken bir kuşun kanadının elektrik teline takıldığını ve kurtulmak için çırpındığını gördü. Hemen direğe çıkıp kuşu kurtaran Taşdemir ineceği sırada belindeki su matarası yüksek gerilim hattına değince, akıma kapıldı. Direkten düşmek üzereyken telleri tutan Ramazan Taşdemir'in iki elinde yanıklar oluştu. Ayağının takılması sonucu yaklaşık 1.5 saat telde asılı kalan Ramazan Taşdemir olay yerine gelen TEDAŞ ekipleri tarafından direkten indirildi. Ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşdemir burada yapılan ilk müdahale ardından sevk edildiği Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı. Doktorlar, tedavisi süren Taşdemir'in üçüncü derecede yanık oluşan iki elinin de bilek hizasından kesilmesine karar verdi. Çok üzgün olduğunu, genç yaşta sakat kalmak istemediğini belirten Taşdemir, şöyle dedi:
"Kuşu öyle çaresiz görünce yardım etmek istedim. Onu kurtardım ama kendimi bu hale getirdim. Doktorlar ellerimin kesileceğini söylüyor. Ellerimi kaybedersem ben ne yaparım? Meslekte son günümdü. Bir gün sonra anlaşmam bitip, İstanbul'a gidecektim. Artık tüm hayallerim yok oldu. Tek elim kesilse idare ederdim ama ikisi kesilirse zor günler beni bekliyor."
Oğlu sakat kalacağı için çok üzgün ve çaresiz olduğunu söyleyen evli ve 5 çocuk babası 53 yaşındaki Mehmet Taşdemir de "Oğlum bugüne kadar bir karıncayı bile incitmemiştir. Hayvanları çok sever. Olay günü de kuşu kurtarmak için elektrik direğine çıkmış. Elektriğe kapıldıktan sonra düşerken ayağı direğe takılmış. Şayet oradan düşse kurtulması imkansızdı. Daha sonra yardımına koşanlar direkten indirememiş ama ayağını iple bağlayıp yardımın gelmesini beklemişler. Yaklaşık 1.5 saat asılı kalmış. Doktorlar oğlumun sakat kalmaması için çok mücadele verdi ama olmadı. Şimdi her iki elinin kesilmesi gerektiğini söylüyorlar. Çok çaresiziz."

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Anahtar Kelimeler:
TEDAŞDiyadin IlçesiRamazan Taşdemir
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