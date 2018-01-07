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Kuşlar için seferber oldular

İnternet üzerinden yapılan sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi eklendi. Yüzlerce öğretmen "Kuşlar doysun, çocuklar gülsün!" sloganıyla yola çıktı

Kuşlar için seferber oldular

İnternet üzerinden yapılan sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi eklendi. Yüzlerce öğretmen "Kuşlar doysun, çocuklar gülsün!" sloganıyla yola çıktı

07 Ocak 2018 Pazar 22:15
Kuşlar için seferber oldular
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HAVALARIN soğumasıyla birlikte aç kalan kuşlar için ağaçları yemlerle donatmak üzere 81 il, 12 ülke ve 20 bin öğrenci hep birlikte "Kuşlar İçin Bir Damla Umut" projesinde buluştular. Proje, Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu Müdürü olarak görev yapan Fatma Ayan isimli öğretmenin sosyal medyadan bir mesaj yayınlamasıyla başladı. Ayan “Gelin bu projeyi birlikte yapalım” şeklinde mesajını yayınladıktan sonra hızla diğer öğretmenler projeye dahil oldu. 81 ilin tamamından yaklaşık 500 öğretmen "Biz de öğrencilerimizle birlikte varız" derken, Kenya, Rusya, Kore, Güney Afrika, Mali, İsviçre, Hollanda, Azerbaycan, Endonezya ve Kıbrıs'tan gönüllüler "Biz de varız" diyerek bu projeye katıldılar. Proje günü geldiğinde 20 bin çocuk, öğretmenler ve veliler hep birlikte şeker, buğday, arpa ve kuş yemi kullanarak elleriyle  hazırladıkları yemlikleri ağaçlara astılar. Projede görev alan çocuklar yemlikleri hazırlarken hem çok eğlendi hem de kuşlar hakkında bir çok bilgi sahibi oldu. Proje koordinasyonunu yapan Ayan, “Bugünden sonra kuşlarla ilgili bir farkındalık oluşturduk, bundan sonra bu konuda daha fazla hassasiyet gösterileceğine inanıyorum” dedi.

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