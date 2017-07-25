Kurumuş dere depremden sonra akmaya başladı!

DEREKÖY Mahallesi Muhtarı Cemal Akhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dereye gelen suyun tek noktadan gelmediğini belirterek, "Bu dereye gelen sular çeşitli noktalardan çıkar.
Topraktan, kaya diplerinden çıkıyor. Derede hep su vardı ancak suyun çok kullanılmasından azalmıştı ama yeniden su akışı başladı." dedi.
Bölgede sandalye tamirciliği ve restoran işletmeciliği yapan Hababam Sınıfı filminde "Kıvırcık Ömer"i canlandıran oyuncu Talip Güran, haberi alınca hemen bölgeye geldiğini anlatarak, "Buraya zaman zaman dinlenmeye gelirim. Dere akmazdı, şu an bu manzaradan son derece mutluyum." ifadelerini kullandı.
Güran, suyun yeniden akmasını, depremin ardından yaşanan bir doğa mucizesi olarak değerlendirdi.
Dereköy doğumlu Ferah Savran da daha önce derede bir kuşun içeceği kadar bile su olmadığını belirterek, "Bu Allah'ın bize bir hikmeti. Bu su deprem olduktan sonra geldi. Bu dere çok eskiden açılmış. Bu dereden akan sularla kuyularda dolmuş vaziyette. Çok şaşırdık ve sevindik." diye konuştu.
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