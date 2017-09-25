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Kurtulmuş ATAV'ı dinledi

Herakles Lahdi’nin vatanına geri dönüşü için düzenlenen törene katılmak üzere Antalya’ya gelen Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ATAV Başkanı Ege'den turizme ilişkin son bilgileri aldı

Kurtulmuş ATAV'ı dinledi

Herakles Lahdi’nin vatanına geri dönüşü için düzenlenen törene katılmak üzere Antalya’ya gelen Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ATAV Başkanı Ege'den turizme ilişkin son bilgileri aldı

25 Eylül 2017 Pazartesi 23:47
Kurtulmuş ATAV'ı dinledi
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, yurt dışından kısa süre önce Türkiye'ye getirilen Herakles Lahdi'nin turizme kazandırılması için hazırlanan törene katılmak üzere Antalya'ya geldi. Açılış öncesi katılımcılarla bir süre sohbet eden Kurtulmuş, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege'yle de turizm üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Kurtulmış, ATAV'ın yayınlarını da oldukça ilgiyle inceleyerek, Çin 2018 Türkiye yılında Antalya Yemekleri’ nin Çin’de sergilenmesi ve sunulması gerekliliğini vurguladı. Antalya’nın 183 kelebek çeşitliliğini görsel zenginliğini Türkçe İngilizce ve Almanca dillerinde anlatan Antalya Kelebekleri kitabından da övgüyle bahseden Kurtulmuş, emeği geçenlere teşekkür etti.
'BAKANLIK DESTEĞİ GÖRMEK MUTLU ETTİ'
Antalya Kadın Müzesi bünyesinde yapılmış olan Yörük Gelini defilesinin, Berlin’de düzenlenen 2018 ITB'de Türkiye salonunda yapılması ile ilgili çalışmalar hususunda Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş’u bilgilendiren ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, "Kendi kültür değerlerimizin bugün öne çıkartılarak tanıtım yapılmasında bakanlığımızın desteğini almak bizleri mutlu etmiştir. Sayın Valimiz Münir Karaloğlu’nun Antalya Olgunlaşma Enstitüsü ve diğer paydaşlarla birlikte gerçekleştireceğimiz bu projeyi desteklemesi ayrıca bizim için çok önemlidir" dedi.
 

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ATAVHerakles LahdiTurizm BakanıNuman Kurtulmuş
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