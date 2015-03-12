Kurtlar Vadisi bitiyor mu?

12 Mart 2015 Perşembe 16:22
TÜRK televizyon tarihinin efsane dizisi Kurtlar Vadisi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. 5 Ocak 2003'te Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla başlayan ve daha sonra çok sayıda kanal değiştiren "Kurtlar Vadisi" dizisi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.
POLAT ALEMDAR BIRAKIYOR
Hemen her kesimden izleyicinin beğeniyle takip ettiği ve 12 yıldır devam eden dizinin sevilen karakteri Polat Alemdar yoruldu. 2012 yılında Nagehan Kaşıkçı ile evlenip, bu evliliğinden Ali Nadir adında bir oğlu olan Necati Şaşmaz, 12 yıllık mücadelesini sonlandırıyor.
YENİ BİR VADİ DOĞUYOR
Geçtiğimiz günlerde ise Kanal D ekranlarında "Kara Kutu" isimli yeni bir dizi başladı. Konu bakımından Kurtlar Vadisi ile benzerliği bulunan dizinin kısa bir zamanda bu dizinin yerini alacağı konuşuluyor.
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Son Güncelleme: 12.03.2015 15:23