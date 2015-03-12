Kurtlar Vadisi bitiyor mu?

TÜRK televizyon tarihinin efsane dizisi Kurtlar Vadisi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. 5 Ocak 2003'te Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla başlayan ve daha sonra çok sayıda kanal değiştiren "Kurtlar Vadisi" dizisi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

POLAT ALEMDAR BIRAKIYOR

Hemen her kesimden izleyicinin beğeniyle takip ettiği ve 12 yıldır devam eden dizinin sevilen karakteri Polat Alemdar yoruldu. 2012 yılında Nagehan Kaşıkçı ile evlenip, bu evliliğinden Ali Nadir adında bir oğlu olan Necati Şaşmaz, 12 yıllık mücadelesini sonlandırıyor.

YENİ BİR VADİ DOĞUYOR