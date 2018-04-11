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'Kurda aşırı kaygı yersiz'

AntalyaTicaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, özel sektörün kısa vadeli döviz borcu, cari açığın finansmanı ve muhtemel sıcak para çıkışının karşılanabilir düzeyde olduğunu belirterek, piyasada döviz kuru konusunda aşırı kaygı oluşmasına gerek olmadığını söyledi.

'Kurda aşırı kaygı yersiz'

AntalyaTicaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, özel sektörün kısa vadeli döviz borcu, cari açığın finansmanı ve muhtemel sıcak para çıkışının karşılanabilir düzeyde olduğunu belirterek, piyasada döviz kuru konusunda aşırı kaygı oluşmasına gerek olmadığını söyledi.

11 Nisan 2018 Çarşamba 21:24
'Kurda aşırı kaygı yersiz'
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ATSO Başkanı Davut Çetin, son dönemde kurlarda yaşanan sert yükselişlere ilişkin değerlendirmede bulundu. Çetin, Suriye konusunda ABD ve Rusya arasında artan gerilimin, Rusya ekonomisiyle birlikte Türkiye ekonomisini de etkilediğini belirtti. Türkiye ekonomisinin artan cari açık ve özel sektörün döviz borcu nedeniyle döviz konusunda bir zayıflığa sahip olduğunu belirten Çetin, borsa ve tahvillerden yabancı sermaye çıkışının döviz kurunu artırıcı etki yarattığını vurguladı. Uluslararası piyasalarda özellikle Rusya, İran ve Türkiye paralarında sert hareket olmasının dikkat çekici bir durum olduğuna değinen Çetin, "Her durumda ekonomi yönetiminin ve Merkez Bankası'nın piyasaya müdahale araçlarını kullanabilme mesajı da dâhil olmak üzere güven yaratıcı önlemler alması, kısa dönemde cari açığı ve enflasyonu azaltma kararlılığının vurgulanması gereklidir" dedi.
'AŞIRI KAYGIYA GEREK YOK'
Bununla birlikte en önemli hususun yabancı sermayeye karşı ekonomiye güven olduğunu belirten Çetin, şunları kaydetti:
"Merkez Bankamızın döviz rezervi 87 milyar dolar, bankalardaki döviz mevduatı 202 milyar dolar düzeyindedir. Özel sektörümüzün kısa vadeli döviz borcu, cari açığımızın finansmanı, muhtemel sıcak para çıkışları karşılanabilir düzeydedir. Bu nedenle piyasada döviz konusunda aşırı kaygı oluşmasına gerek yoktur. Türkiye ekonomisi Suriye ve Rusya'daki sorunlardan kaynaklanabilecek etkileri aşacak güçtedir. Ancak kurlardaki kısa vadedeki oynaklığın öngörülemediği bu noktada özel sektörün de kur riskini hedge (riskten korunma) edecek enstrümanlara yönelmesinin ticari sürdürülebilirlik adına son derece önemli olduğunu düşünüyorum."

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AntalyaTicaret Ve Sanayi OdasıDavut Çetinözel Sektör
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