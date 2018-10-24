Kural tanımaz sürücülere ceza yağdı

İL Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Masa Dağı seyir terasında, drift yapan ve alkollü araç kullanan sürücülere yönelik uygulama yaptı.Uygulamada; 45 araç denetlendi, sürücüler ve yanındakilerle birlikte 120 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. 6 araç trafikten men edilirken, bir sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapıldı. Bir sürücünün ehliyetine el konulan uygulamada, 18 sürücüye 16 bin 815 TL para cezası uygulandı.