Kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Masa Dağı seyir terasında ve güzergahında araçlarıyla drift yapan ve alkol alıp çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada; 125 araç incelenirken, 326 kişinin GTB sorgusu yapıldı. Sorgular sonunda 6 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi, 4 sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem yapıldı, 6 sürücünün ehliyetine el konuldu, 32 sürücüye de 37 bin 327 TL ceza yazıldı.