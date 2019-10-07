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Kur yeni haftaya hareketli başladı: Dolar 5.75'i, euro 6.30'u aştı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde operasyon başlatacağına yönelik Beyaz Saray'dan yapılan açıklama sonrası döviz piyasaları yeni haftaya hareketli başladı. Dolar yeniden 5.75'i aşarken, euro 6.30'un üzerinde.

GÜNCEL 07.10.2019, 10:57
Kur yeni haftaya hareketli başladı: Dolar 5.75'i, euro 6.30'u aştı
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GEÇTİĞİMİZ haftanın son işlem gününde 5.70'in altında kapanan dolar kuru, bu sabah piyasaların açıldığı işlemlerde 5.75'in üzerine çıktı.Dolar/TL kuru günü içi en yüksek seviye olarak 5.7584'ü gördü.Dünya'nın aktardığı habere göre dolar 5.7530 liradan, Euro/TL 6.3240 'den işlem görüyor.Piyasalarda bugün yurt içinden önemli bir veri akış bulunmazken Suriye'nin kuzeyine yönelik gelişmeler yakından izlenecek.

#kur #dolar #euro
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