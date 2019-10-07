Kur yeni haftaya hareketli başladı: Dolar 5.75'i, euro 6.30'u aştı

GEÇTİĞİMİZ haftanın son işlem gününde 5.70'in altında kapanan dolar kuru, bu sabah piyasaların açıldığı işlemlerde 5.75'in üzerine çıktı.Dolar/TL kuru günü içi en yüksek seviye olarak 5.7584'ü gördü.Dünya'nın aktardığı habere göre dolar 5.7530 liradan, Euro/TL 6.3240 'den işlem görüyor.Piyasalarda bugün yurt içinden önemli bir veri akış bulunmazken Suriye'nin kuzeyine yönelik gelişmeler yakından izlenecek.