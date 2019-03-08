Kumluca'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Kumluca Akdeniz açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kumluca'da 3.2 büyüklüğünde deprem
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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın(AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.55'de Kumluca ilçesinin yaklaşık 55 kilometre açığında deprem meydana geldi. 44.83 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.2 olarak kaydedildi. Depremin hasara yol açmadığı bildirildi.
 

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