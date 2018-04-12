Kumbara projesi Alanya'da büyük beğeni topladı

ALANYA Belediyesi ile Alanya İlçe Milli Eğitim'in ortak düzenlediği Kumbara Projesi'ni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Alanya Kültür Merkezi'nde faaliyete geçecek olan Kitap Fuarı'nda çocukların kendi birikimleri sonucunda kitap almaları için İlkokullara kumbara dağıtıyorlar. Bugün Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu'nda öğrencilere dağıtılmaya başlanan kumbaralar ile öğrencilerin hem tasarruf yapmayı, hemde biriktirdikleri paralar ile kitap alarak okuma alışkanlıklarını geliştirmeleri hedefleniyor.

'HEDEFİMİZ OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK'

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu'nda yaptığı açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı bu yıl Alanya Belediye'mizle ortaklaşa yapmış olduğumuz faaliyetle Uluslararası boyuta taşıyoruz. 23 Nisan törenimizi yaptıktan sonra protokol mensupları ile beraber, anıt önünden direkt Alanya Kültür Merkezi'ne geçerek, tüm çocuklarımızın, velilerimizin katılımlarıyla çocuklarımızı Uluslararası boyutta kitap fuarı ve etkinlik alanına taşıyıp burada çoşkulu bir şekilde bayramımızı kutlayacağız. Özellikle bugün burada yapmış olduğumuz çalışmanın önemi çocuklarımıza kumbara dağıtıp, bunlardan birikim sağlayıp, biriktirdikleri para ile o gün başlayıp bir hafta sürecek olan etkinlik sürecinde, kazanımlarıyla kitap almaları, kitap sevgisine dikkat çekmek hem eğlendirmek hemde eğitmek anlamında, böylesine güzel bir organizasyonda bize destek veren sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve tüm kurum müdürlerime teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum." dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ VE HALKIMIZI ETKİNLİĞE BEKLİYORUZ'

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Alanya Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu'nda yaptığı açıklamada, "Allah bizleri ebediyen bayraksız, vatansız, devletsiz bırakmasın çünkü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bu yıl düzenleyeceğimiz Uluslararası Çocuk Festival'imizde biraz daha çocuklarımızın genel kültürüyle ilgili, kitap okumalarıyla ilgili çalışmalar yapmak istedik. Sayın başkanımıza bu konuyu açtığımız zaman fevkalade desteklerini gördük ve yapılması talimatını verdi. Daha önce de söylediğim gibi Milli eğitim Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz fevkalade çalışmalar var bu da onlardan birisi olacak inşallah. Burada hem çocuklarımızın kitap okumasının zenginleştirilmesi ile ilgili hem tasarrufla ilgili bir çalışmamız oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz olduğu gibi elini değil gövdesini bu işin altına koydu. Öğretmenlerimiz, müdürlerimiz çok sağolsunlar, varolsunlar. Burada tasarruf yapacakları, küçücük harçlıklarıyla, yapacağımız fuarda kitap alışverişi yapmalarını sağlayacağız inşallah. Etkinliğe yazarlarımız gelecek, okullarımızın gösterileri olacak. Çok güzel bir etkinlik olacağını düşünüyoruz. Tüm öğrencilerimizi ve halkımızı da bu etkinliğe bekliyoruz." dedi.

'GÖNÜLDEN DESTEK VERİYORUZ'

Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu Müdür Yardımcısı Dilek Uysal, Alanya basınına yaptığı açıklamada, "Kumbaralarımızı bugün teslim aldık, çocuklarımıza heyecanla dağıtmayı bekliyoruz, onlar da çok heyecanlılar. Projeye gerçekten gönülden destek veriyoruz ve bir an önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gelmesini bekliyoruz." dedi.