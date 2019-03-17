Kullanılmayan yıllık izinlerin parası işçiye ödenir mi?

KULLANILMAYAN yıllık izin günleri ne olur sorusu çalışanlar tarafından cevap arıyor. İşçiler kullanmadıkları bu günler için işverenden hangi durumlarda ödeme alabilir? İşte detaylar...

ÇALIŞANLAR İÇERİDE KALAN YILLIK İZİN GÜNLERİNİN PARASINI ALABİLİR Mİ?

Yıllık ücretli izin hakkı; kıdemi 1 ila 5 yıl olan işçiye (5 yıl dahil) 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olan işçiye 20 gün, 15 yıl ve daha fazla olan işçiye de 26 gün olarak uygulanmaktadır. Bu işçinin en temel haklarından biridir ve işveren tarafından bu hakkın verilmemesi söz konusu olamaz. İşveren tarafından yıl içinde verilmiş olan diğer izinler yıllık izinden mahsup edilemez ve yıllık izin süresine rastlayan bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili günleri izin süresinden sayılmaz. Ancak işçinin bir şekilde yıllık izin hakkını kullanamadan işten ayrıldığı durumlarda izin günlerine ait ücret, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki ücreti üzerinden işçinin kendisine veya hak sahiplerine ödenmek zorundadır. Bu ödeme yapılırken işçinin işten ne şekilde ayrıldığı önemli değildir. İster kendi istifa etmiş ister kusuru sebebiyle işveren tarafından çıkarılmış olsun, işçinin içeride kalan yıllık izin günlerinin parasını alma hakkı vardır.