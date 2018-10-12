TGF kongresinde iki liste yarışacak. Adaylar mevcut TGF Başkanı ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca ile TGF Genel Başkan Vekili, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim olacak. Yaklaşık 215 delegenin oy kullanacağı genel kurul öncesi, Türkiye'nin dört bir yanındaki TGF'ye üye meslek örgütleri temsilcileri ve gazetecilerin yanı sıra Alanya'da da her kesimden Mehmet Ali Dim'e destek yağdı. Dim, destek mesajlarına teşekkür etti.
Kulağımız TGF Olağan Genel Kurulu'nda
Türkiye genelinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan da üye meslek örgütleriyle Türkiye'nin en eski ve en büyük basın meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun (TGF) 9. Olağan Genel Kurulu, Ankara Etap Altıneli Otel'de yaklaşık 215 delegenin katılımıyla yarın gerçekleştirilecek