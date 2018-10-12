Kulağımız TGF Olağan Genel Kurulu'nda

TGF kongresinde iki liste yarışacak. Adaylar mevcut TGF Başkanı ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca ile TGF Genel Başkan Vekili, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim olacak. Yaklaşık 215 delegenin oy kullanacağı genel kurul öncesi, Türkiye'nin dört bir yanındaki TGF'ye üye meslek örgütleri temsilcileri ve gazetecilerin yanı sıra Alanya'da da her kesimden Mehmet Ali Dim'e destek yağdı. Dim, destek mesajlarına teşekkür etti.