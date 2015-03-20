“Küfür siyaseti sizin eseriniz“

MHP’li Zavlak, “Sayın Başbakan kendilerini eleştirenleri beğenmiyormuş. Oysa bu millet, siyasi tarihin en küfürbaz dönemini bu hükümet döneminde okudu, duydu, öğrendi” diye konuştu

SEÇİM çalışmalarına hafta içi MHP Genel Merkezi ziyareti ile devam eden ve parti tabanının yanı sıra halkla buluşmak için Alanya’ya dönen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Aday Adayı Hacı Mevlüt Zavlak, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun basında çıkan açıklamalarını değerlendirdi. Davutoğlu’nun, kendilerini eleştirilerin kullandığı dili ve eleştirilerin üslubunu beğenmediğine yönelik açıklamalarına yanıt veren Zavlak, “Başbakan, daha seviyeli bir üslup talep ediyor. Sayın Davutoğlu, ‘Ananı da al git’ cümlesi sizin üslubunuzun nişanesidir. Türk milleti, siyasi tarihin en kirli ağızlarından, en kokuşmuş cümlelerini sizin kadrolarınızdan ve sizin kalemşorlarınızdan işitti, okudu. Maşallah, siz laf ebesi olunca yavuz hırsız yine ev sahibine baskın geliyor” dedi.

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