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Kudüs'ten canlı bağlantıyla Dim TV'de çarpıcı açıklamalar

Alanya'dan Kudüs'e doktora eğitimi için giden Alanyalı Selim Han Yeniacun’la buluşan Mehmet Ali Dim, Dim TV Ana Haber Bülteni'ne görüntülü olarak bağlandı

Kudüs'ten canlı bağlantıyla Dim TV'de çarpıcı açıklamalar

Alanya'dan Kudüs'e doktora eğitimi için giden Alanyalı Selim Han Yeniacun’la buluşan Mehmet Ali Dim, Dim TV Ana Haber Bülteni'ne görüntülü olarak bağlandı

29 Aralık 2017 Cuma 20:01
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TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim ve Kudüs’teki Alanyalı doktora öğrencisi Selim Han Yeniacun, Kudüs'ten Dim TV'ye (dimtv.tv) yaptıkları canlı ve görüntülü bağlantıda Kudüs'teki ortamı anlattılar. 
‘KUDÜS HUZURU HAK EDİYOR’
Kudüs'ün tüm ilahi dinlerin kavşak noktası olduğunu belirten Dim, "Kudüs, bütün peygamberlerden izler taşıyan bir şehir. Burada başta Mescid-i Aksa olmak üzere o kadar çok görülecek yer var ki. Çok sayıda turisti çeken bu şehir, barış ve huzuru hak ediyor. Filistinlilere ait bölgelerde de İsrail askerlerinin hakim olması bizi derinden üzüyor. Ama şu da bir gerçek ki, hem Hıristiyanlık, hem Yahudilik, hem de Müslümanlığın en hassas noktaları burada" diye konuştu.
'YATIRIMLARI KORUMALIYIZ'
Kudüs’te şu an doktora yapan Alanyalı Selim Han Yeniacun ise, Kudüs’te çatışmaların hiç durmadığını belirterek "Burada birazcık huzur ortamı oluştuğunda görebilirsiniz ki, İsrailli yetkililer huzuru baltalayacak ya bir açıklama, ya bir yeni yerleşim yeri gündeme getiriyor. Geçtiğimiz günlerde de zaten başkent konusunda bir açıklama yapılması da bunun örneği. Kudüs’te her an tansiyon yükselebiliyor. Ben aşağı yukarı 2 yıldır buradayım. Benimle birlikte 4 arkadaşım var bölgede, akademik çalışmalar yapıyoruz. Biz evveliyattan buraları bir Alman seyyahın kitaplarından öğreniyorduk. Bu bölgelere yeni yeni gelerek öğrenmeye, görmeye başladık. Biz burada yaşanan meseleleri oturduğumuz yerden konuşuyoruz. Ancak buraya gelip, yaşayıp, buradaki atmosferle birebir temas halinde olmak çok önemli. Gerek Osmanlı'nın, gerekse Türkiye'nin Kudüs'e yaptığı yatırımları da korumamız lazım. İmkanı olan herkesin muhakkak Kudüs’ü ziyaret etmesi gerekiyor" dedi.

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Son Güncelleme: 29.12.2017 21:35
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