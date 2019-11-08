Küçükkaya Türkiye'ye büyük ayıbı gösterdi: Alanya'da yok mu?
Türkiye, Aksaray'daki utanç görüntülerini, Fox TV'nin izlenme rekorları kıran sabah programı İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te izledi
GÜNCEL 08.11.2019, 00:52
YEREL medya dostu İsmail Küçükkaya, KGK Genel Başkanı Dim'in bu görüntüler üzerine "Her şeyimizi kaybedebiliriz ama insanlığımızı asla kaybetmemeliyiz. Empati yoksunu kişiler bizim duyarlı toplumumuzu asla temsil edemez. Ama üzülmemek elde değil" mesajına şu yanıtı verdi: Bu olayın benzeri Alanya'da yok mu? Lütfen manşet yapın.
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Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
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|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
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|10
|16
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|15
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|10
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|10
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|12
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|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
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|10
|11
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|9
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|10
|7
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|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
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|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
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|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5