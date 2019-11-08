Küçükkaya Türkiye'ye büyük ayıbı gösterdi: Alanya'da yok mu?

YEREL medya dostu İsmail Küçükkaya, KGK Genel Başkanı Dim'in bu görüntüler üzerine "Her şeyimizi kaybedebiliriz ama insanlığımızı asla kaybetmemeliyiz. Empati yoksunu kişiler bizim duyarlı toplumumuzu asla temsil edemez. Ama üzülmemek elde değil" mesajına şu yanıtı verdi: Bu olayın benzeri Alanya'da yok mu? Lütfen manşet yapın.