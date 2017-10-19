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Küçükkaya'nın haberi, Fox TV'ye pahalıya patladı!

RTÜK, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sabah programında Aile ve Sosyal Politakalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin telefonunda ByLock çıktığına ilişkin haberi nedeniyle Fox TV'ye ceza kesti

Küçükkaya'nın haberi, Fox TV'ye pahalıya patladı!

RTÜK, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sabah programında Aile ve Sosyal Politakalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin telefonunda ByLock çıktığına ilişkin haberi nedeniyle Fox TV'ye ceza kesti

19 Ekim 2017 Perşembe 09:45
Küçükkaya'nın haberi, Fox TV'ye pahalıya patladı!
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AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı  Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin FETÖ'nin haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu şeklindeki iddialar Fox TV'ye pahalıya patladı.

RTÜK'TEN FOX TV'YE CEZA

Savcılık Küçükkaya'nın ifadesini almak için program kaydının gelmesini beklerken kayıt üzerinden inceleme yapan RTÜK, kanala 'haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz' gerekçeleriyle ceza kesti.

Cezanın kanalın bir aylık reklam gelirinin yüzde 3'üne denk geldiği belirtildi.

AİLE BAKANI'NIN EŞİ BYLOCK'ÇU ÇIKTI İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Gazeteci  İsmail Küçükkaya Fox TV'de sunduğu sabah programında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin ByLock'çu olduğuna yönelik iddialar gündeme gelmişti.

HÜKÜMET'TEN VE EMNİYET'TEN YALANLAMA GELMİŞTİ

İddialar üzerine  Hükümet Sözcüsü Bozdağ sert tepki göstermiş ve bu haberlerin iftira olduğunu söylemişti. Konuyla alakalı  Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de açıklama yapılmış ve iddia yalanlanmıştı.

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