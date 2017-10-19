Küçükkaya'nın haberi, Fox TV'ye pahalıya patladı!

İddialar üzerine Hükümet Sözcüsü Bozdağ sert tepki göstermiş ve bu haberlerin iftira olduğunu söylemişti. Konuyla alakalı Emniyet Genel Müdürlüğü 'nden de açıklama yapılmış ve iddia yalanlanmıştı.

Savcılık Küçükkaya'nın ifadesini almak için program kaydının gelmesini beklerken kayıt üzerinden inceleme yapan RTÜK, kanala 'haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz' gerekçeleriyle ceza kesti.

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya 'nın eşinin FETÖ'nin haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu şeklindeki iddialar Fox TV'ye pahalıya patladı.

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