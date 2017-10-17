Küçükkaya, "Eşinden ByLock yüzünden boşanıyor" haberi için özür diledi

FOX TV'de Çalar Saat programını yapan İsmail Küçükkaya, dün dile getirdiği "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinde Bylock çıktı. Bakan hemen boşanma davası açtı" iddiasıyla ilgili bugün canlı yayında özür diledi. Küçükkaya, dilediği özrün sadece "boşanma" kısmı için olduğunun altını çizerek, Bakan Kaya'nın eşinin telefonunda ByLock çıktığı iddialarının arkasında olduğunu ifade etti.

BAKAN KAYA: TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR

İsmail Küçükkaya, dün sabahki yayında "Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinde Bylock çıktı. Bakan hemen boşanma davası açtı" dedi. Bunun üzerine Bakan Kaya sosyal medya hesabından "Bazı basın organlarında eşim ve şahsım hakkında yer alan iddialar tamamen gerçek dışıdır. İftiralara karşı gerekli hukuki işlemi başlatıyorum'' diye tepki gösterdi.

BOZDAĞ: BU ÇOK AÇIK BİR İTİBAR SUİKASTIDIR

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Bu çok açık bir itibar suikastıdır ve bu çok açık bir ahlaksızdır. (...) Bu FETÖ terör örgütünün ağzıdır. Televizyon kanalı ve bu kanalda sunuculuk yapanlar bilerek veya bilmeyerek bu terör örgütünün propagandasına kendilerini alet etmektedirler" demişti.