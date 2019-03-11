Küçüker Alanya'daki projeleri değerlendirdi 

YEREL seçimlere sayılı günler kala Alanya’nın nabzını tutmaya devam eden Dim TV (dimtv.tv) bu kez de farklı sektörlerin temsilcilerine mikrofonlarını uzatıyor. Alanya’ya ilişkin hazırlanan projeleri değerlendiren sektör temsilcileri daha güzel bir Alanya için düşüncelerini Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına aktarıyor. Bu kapsamda değerlendirmeler sunan Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker, turizmde kaliteyi arttırmanın önemine dikkat çekerken, Alanya’nın tarihi zenginliğine işaret etti.

‘ALANYA HER AÇIDAN EŞSİZ BİR KENT’

Alanya’nın tarihi zenginliğine işaret ederek yeni dönemde atıl vaziyette kaderine terk edilen ören yerlerinin kente kazandırılması gerektiğini belirten Küçüker “Alanya’nın marka değerini arttırmamız gerekiyor. Kentleşmeye yönelik daha çok kafa yormamız gerekiyor. Seçim sürecinde bizlerde partilerin ve adayların programlarını, projelerini inceledik. Gerçekten umut verici projeler var. İnşallah hayata geçer. Çünkü Alanya’nın güzel ve vizyon sahibi projelere, daha çok yeşil alana, tarihi zenginliklerinin ön plana çıkarılmasına ihtiyacı var. Alanya’nın sadece kum, güneş ve denizden ibaret olmadığını görünür hale getirecek projelerin uygulanmasına gerçekten ihtiyaç var. Çünkü bütün bunların yapılması demek, Alanya’daki yaşam standartlarını yükseltmek demek. Bu da hem kentte yaşayan bizleri hem de gelen yabancı misafirlerimizi daha çok mutlu etmek demek. Tabir-i caiz ise kredi kartı limiti yüksek insanların, misafirlerin Alanya’ya gelmesini istiyorsak, kentin marka değerini arttırmalı ve özellikler tarihi değerlerimizi ön plana çıkarmalıyız. İnşallah yeni dönemde UNESCO tabelası Alanya’ya dikilir ve tarihi alanlara yönelik iyileştirme çalışmaları bir an evvel hayata geçirilir. Hepimiz Avrupa’ya gidiyor, görüyoruz. Alanya gerçekten eşsiz bir kent. Bunlarla birlikte eminim Alanya hak ettiği yeri bulacaktır. Şehrin marka değerinin artması da bütün sektörleri olumlu yönde etkileyecektir” ifadelerini kullandı.