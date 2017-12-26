Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
111822
ALTIN
156.965
DOLAR
3.8097
STERLİN
5.0859
EURO
4.5206
Her sohbeti akıcı hale getirmenin tek kuralı
Her sohbeti akıcı hale getirmenin...
26 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
26 Aralık 2017 Yeni Alanya...
26 Aralık 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
26 Aralık Günlük Burç Yorumu
Beyin felcinde umut veren teknik: Sinir Transferi
Beyin felcinde umut veren teknik:...

Küçük Emir'i hayatta tutma mücadelesi! Ölüme karşı zamanla yarıştılar

Ataşehir'de gecekonduda meydana gelen yangında mahsur kalan ve itfaiye tarafından kurtarılan 7 yaşındaki Emir, itfaiyeve polis ekiplerinin çabasıyla sokağa giremeyen ambulansa yetiştirildi

Küçük Emir'i hayatta tutma mücadelesi! Ölüme karşı zamanla yarıştılar

Ataşehir'de gecekonduda meydana gelen yangında mahsur kalan ve itfaiye tarafından kurtarılan 7 yaşındaki Emir, itfaiyeve polis ekiplerinin çabasıyla sokağa giremeyen ambulansa yetiştirildi

26 Aralık 2017 Salı 16:04
Küçük Emir'i hayatta tutma mücadelesi! Ölüme karşı zamanla yarıştılar
banner404

ATAŞEHİR'DEKİ gecekonduda çıkan yangında 7 yaşındaki Emir alevlerin arasından son anda kurtarıldı. İtfaiye, polis ve gazeteciler oradaydı ancak beklenen ambulansın zamanında gelmemesi nedeniyle küçük çocuğu hayatta tutmak için itfaiye ve polis seferber oldu.

YANGIN SOBADAN ÇIKTI

Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangında 7 yaşındaki bir çocuğu hayatta tutma mücadelesi yaşandı. Yangın saat 13.00 sularında İnönü Mahallesi Şimşek Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda çıktı. Sobadan çıktığı öğrenilen yangında alevler kısa sürede gecekonduyu kapladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti.

ALEVLERİN ARASINDAN ÇIKARILDI

İtfaiye ekipleri, içeride bir çocuğun bulunduğunun belirtilmesi üzerine oksijen maskesi takarak içeri girdi. Ekipler, anne ve babasının olmadığı evde mahsur kalan 7 yaşındaki Emir Soysuzlar'ı dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen küçük çocuk yere yatırılarak oksijen maskesi takıldı. İtfaiye erleri bir taraftan yangına müdahale ederek bir yandan küçük çocuğun hayat tutabilmek için büyük çaba sarfetti. Bir itfaiye eri, küçük çocuğun elini yüzünü yıkarken bir yandan da elini tutarak onunla konuşmaya çalıştı. Çevre sakinleri çalışmaları izlerken gözyaşlarını tutamadı.

KUCAKLARINDA AMBULANSA TAŞIDILAR

Çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin haber vermesine rağmen beklenen ambulans zamanında gelmedi. Bir çevre sakini, "yarım saat oldu ama hala ambulans gelmedi" diye konuştu.

Bir süre beklemenin ardından ambulansın siren sesleri duyuldu. Ancak bir türlü ambulans sokağa ulaşamadı. Bunun üzerine küçük çocuğu kucağına alan itfaiye eri, siren sesinin geldiği yöne koşmaya başladı. İtfaiye eri yorulunca bir polis memuru, küçük çocuğu kucaklayarak ambulansa doğru koşmaya başladı. Bu sırada polisi memurunun ayağı takılınca küçük çocukla birlikte yer düştü. Yerden kalkarak çocukla bir süre daha koşan polis memuru, ambulansa ulaşmayı başardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Emir Soysuzlar'ın hayati tehlikeye atlattığı öğrenildi. Yangın kısa sürede söndürülürken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Ataşehir3. SayfaKÜÇÜK EMİR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fetullah Gülen'in yalanları! Peygamber gelip üstümü örtüyor
Fetullah Gülen'in yalanları! Peygamber gelip üstümü örtüyor
144 yolcunun hayatını tehlikeye atan THY pilotunun kaderi belli oldu
144 yolcunun hayatını tehlikeye atan THY pilotunun kaderi belli oldu
Kırsaldaki vatandaşlar spor aletlerine kavuştu
Kırsaldaki vatandaşlar spor aletlerine kavuştu

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim