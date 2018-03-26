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Küçük Asya, çift cinsiyetli olduğunu öğrenince dünyası yıkıldı!

Erzurum'da hastalıkları yüzünden yıllardır hastaneye giden 13 yaşındaki Asya, çift cinsiyetli olduğunu öğrendi. Okulu bırakmak zorunda kalan küçük kız, tedavi için yardım bekliyor

Küçük Asya, çift cinsiyetli olduğunu öğrenince dünyası yıkıldı!

Erzurum'da hastalıkları yüzünden yıllardır hastaneye giden 13 yaşındaki Asya, çift cinsiyetli olduğunu öğrendi. Okulu bırakmak zorunda kalan küçük kız, tedavi için yardım bekliyor

26 Mart 2018 Pazartesi 11:44
Küçük Asya, çift cinsiyetli olduğunu öğrenince dünyası yıkıldı!
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ERZURUM'DA yaşayan Nejla- Orhan A. çifti, çocukları 13 yaşındaki Asya'nın hem kadın hem de erkek özelliklerini taşıdığını belirterek, yardım eli uzatılmasını istedi. Arkadaşlarından bazıları bu durumu öğrenince okulu bırakan Asya A. ise tedavi olup, ablaları gibi kadın olarak yaşamak istediğini söyledi.

BABA, KAĞIT TOPLAYARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

Gecekonduda yaşayan, at arabası ile kağıt toplayarak ailesinin geçimini sağlayan Orhan A., 4 çocuğundan Asya'yı, hipertansiyon, adrenalin yetmezliği, astım, panik atak, göz damarında yırtılma, kalpte iki tane kaçak ve romatizma hastalıkları nedeniyle bir yıldır hastaneye götürdüklerini söyledi. İki ay önce duydukları karşısında ise şok olduğunu söyleyen Orhan A., "Doktorlar, 'çocuğunuz çift cinsiyetli' deyince annesi ile ne yapacağımızı şaşırdık.

"YAVRUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Yavrumun çektikleri hastalıklar yetmiyormuş gibi bir de bu çıktı. Bu durum onu da perişan etti. Okulun en başarılı öğrencilerinden birisiydi. Ama o çok sevdiği okulunu da bıraktı. Kızımın psikolojisi bozuldu. Erzurum'daki doktorlara götürdüm ama burada yapılacak bir şey olmadığını, İstanbul veya Ankara'ya götürmemi istediler.

Sefalet içinde bir hayatımız var. Kızımın ilaçlarını bile alamaz durumdayım. Artık çocuklarıma bakamaz oldum" diye konuştu.

"GELİNLİK GİYMEK ONA DA NASİP OLUR"

Büyük kızları 19 yaşındaki Sedanur'un da yüzde 25 zihinsel engelli olduğunu ifade eden anne Nejla A. ise "Çocuklarımız akraba evliliğinin kurbanı. Çift cinsiyetli olan kızım, ağrılarından geceleri uyuyamıyor. Evladım gözlerimin önünde eriyip gidiyor. Allah kimseye evlat acısı vermesin.

Ona hiçbir şey yapamamak beni kahrediyor. İmkanım olsa, canımı veririm. Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere, devlet büyüklerimizden yardım elini uzatmalarını istiyoruz. İnşallah gelinlik giymek ona da nasip olur" dedi.

"ARKADAŞLARI ÖĞRENDİ, OKULU BIRAKTI"

Çift cinsiyetli yaşamanın zor olduğunu ve bu durumdan çok utandığı için ortaokulu bıraktığını söyleyen Asya A., ablaları ve arkadaşları gibi kız olmak istediğini söyledi. Büyüdüğünde doktor olup kendisini gibi yoksul ve mağdur çocukları ücretsiz ameliyat edeceğini belirten Asya A., "Bu durumdan utanıyorum. Herkes beni kız biliyor. Sınıftaki arkadaşlarımın bazıları bunu öğrenmiş.

"GECELERİ YORGANIMIN ALTINDA SAATLERCE AĞLIYORUM"

Aralarında gizlice konuştuklarını görünce, üzülüp, bayılıyorum ve hastaneye kaldırıyorlar. Artık bunları yaşamamak için okula gitmeme kararı aldım. Tek isteğim tedavimin yapılması. Çoğu gece, başımı yorganın altına sokup saatlerce ağlıyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ErzurumHastaneçift CinsiyetAsya
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