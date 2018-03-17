Küçük Ada Alanya'nın yeni reklam yüzü oldu

NETWORK Seyahat Acentası'nın sahibi Alper Gencelli'nin Doğa Koleji'nde okuyan 9 yaşındaki kızı Ada Gencelli, İngilizce dersine proje olarak hazırladığı Alanya tanıtım filmiyle adeta izlenme rekoru kırdı. Minik kızın 3 haftalık uğraşlar sonucu hazırladığı videoyu sadece Facebook üzerinde 20 bin kişi izledi. Videonun İskandinav ülkelerine kadar yayıldığını söyleyen baba Alper Gencelli, kızının başarısının kendilerini gururlandırdığını söyledi. Çalışması hakkında Dim TV'ye (dimtv.tv) konuşan Ada Gencelli, ilerleyen süreçte yeni projeler yapmayı planladığını da söyledi. Büyüyünce kalp cerrahı olmayı hedeflediğini belirten Gencelli, "Öğretmenimiz bize bir tanıtım videosu çekmemiz konusunda ödev verdi, ben de Alanya'yı çok sevdiğim için Alanya hakkında bir video çekmek istedim. Alanya Tershanesi'nin, Kızılkule'nin, Damlataş Mağarası ve pek çok yerin olduğu bir video hazırladım. Videoyu hazırlarken çok fazla kişinin izleyeceğini tahmin etmiştim. Çok mutlu oldum, bir de sertifika aldım. İlerleyen süreçlerde yeni videolar da paylaşacağım" dedi.

'ÇOK GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER OLDU'

Baba Alper Gencelli ve anne Özge Gencelli de okul projesi olarak hazırlanan ancak adeta Alanya tanıtım filmine dönen projenin ilgi görmesinin sevindirici olduğunu söyleyerek, çocuklarıyla gurur duyduklarını ifade ettiler. Baba Gencelli, "Kızım Ada, İngilizce proje ödevi olduğunu söyledi, sevdiği bir konu hakkında proje hazırlayacağını anlattı. Alanya'yı çekmek istediğini söyledi, biz de kızımla Alanya'nın güzel yerlerini, tarihi yerlerini inceleyip proje hazırladık. Video geniş bir kitleye ulaştı. Kızımla çok gurur duyuyorum. Benim de turizmci olmam hasebiyle İskandinav ülkelerine kadar yayıldı video. Yabancı dostlarımızdan da çok güzel geri dönüşler aldık. 20 bin izlenme rakamlarına ulaşılınca çok şaşırdım. Alanya için onlarca tanıtım videosu çekiliyor ama bir çocuğun İngilizce olarak tanıtılması bizleri ayrıca onurlandırdı" diye konuştu.

'ADA HEPİMİZİ ONURLANDIRDI'

Proje ödevini veren Ada Gencelli'nin İngilizce öğretmeni Hilal Demir ve sınıf öğretmeni Özlem Kızılateş de projenin okul ve öğrencileri adına büyük bir çalışma olduğunu belirttiler. Ada Gencelli'nin derslerinde de çok başarılı olduğunu ve her zaman en iyi projeyi getirmeye gayret ettiğini ifade eden öğretmenler, kendisinden yeni projeler beklediklerini de söylediler. İngilizce öğretmeni Demir, "Videoyu izlediğimizde çok şaşırdık ve aynı zamanda çok da mutlu olduk. Çok büyük bir emeğin karşılığı olduğunu anladık. Arkadaşları da bizim gibi düşündü ve Ada'nın çalışması birinci oldu. Biz de onurlandık onun bu başarısıyla" ifadelerini kullandı.

