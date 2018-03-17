Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çift ekranlı ilk akıllı telefon Türkiye'de satışta! İşte özellikleri
Çift ekranlı ilk akıllı telefon...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı...

Küçük Ada Alanya'nın yeni reklam yüzü oldu

Turizmci Alper Gencelli'nin 9 yaşındaki kızı Ada Gencelli, proje ödevi olarak hazırladığı Alanya tanıtım filmiyle adeta Alanya'nın yeni reklam yüzü oldu

Küçük Ada Alanya'nın yeni reklam yüzü oldu

Turizmci Alper Gencelli'nin 9 yaşındaki kızı Ada Gencelli, proje ödevi olarak hazırladığı Alanya tanıtım filmiyle adeta Alanya'nın yeni reklam yüzü oldu

17 Mart 2018 Cumartesi 00:12
Küçük Ada Alanya'nın yeni reklam yüzü oldu
banner404

NETWORK Seyahat Acentası'nın sahibi Alper Gencelli'nin Doğa Koleji'nde okuyan 9 yaşındaki kızı Ada Gencelli, İngilizce dersine proje olarak hazırladığı Alanya tanıtım filmiyle adeta izlenme rekoru kırdı. Minik kızın 3 haftalık uğraşlar sonucu hazırladığı videoyu sadece Facebook üzerinde 20 bin kişi izledi. Videonun İskandinav ülkelerine kadar yayıldığını söyleyen baba Alper Gencelli, kızının başarısının kendilerini gururlandırdığını söyledi. Çalışması hakkında Dim TV'ye (dimtv.tv) konuşan Ada Gencelli, ilerleyen süreçte yeni projeler yapmayı planladığını da söyledi. Büyüyünce kalp cerrahı olmayı hedeflediğini belirten Gencelli, "Öğretmenimiz bize bir tanıtım videosu çekmemiz konusunda ödev verdi, ben de Alanya'yı çok sevdiğim için Alanya hakkında bir video çekmek istedim. Alanya Tershanesi'nin, Kızılkule'nin, Damlataş Mağarası ve pek çok yerin olduğu bir video hazırladım. Videoyu hazırlarken çok fazla kişinin izleyeceğini tahmin etmiştim. Çok mutlu oldum, bir de sertifika aldım. İlerleyen süreçlerde yeni videolar da paylaşacağım" dedi.
'ÇOK GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER OLDU'
Baba Alper Gencelli ve anne Özge Gencelli de okul projesi olarak hazırlanan ancak adeta Alanya tanıtım filmine dönen projenin ilgi görmesinin sevindirici olduğunu söyleyerek, çocuklarıyla gurur duyduklarını ifade ettiler. Baba Gencelli, "Kızım Ada, İngilizce proje ödevi olduğunu söyledi, sevdiği bir konu hakkında proje hazırlayacağını anlattı. Alanya'yı çekmek istediğini söyledi, biz de kızımla Alanya'nın güzel yerlerini, tarihi yerlerini inceleyip proje hazırladık. Video geniş bir kitleye ulaştı. Kızımla çok gurur duyuyorum. Benim de turizmci olmam hasebiyle İskandinav ülkelerine kadar yayıldı video. Yabancı dostlarımızdan da çok güzel geri dönüşler aldık. 20 bin izlenme rakamlarına ulaşılınca çok şaşırdım. Alanya için onlarca tanıtım videosu çekiliyor ama bir çocuğun İngilizce olarak tanıtılması bizleri ayrıca onurlandırdı" diye konuştu.
'ADA HEPİMİZİ ONURLANDIRDI'
Proje ödevini veren Ada Gencelli'nin İngilizce öğretmeni Hilal Demir ve sınıf öğretmeni Özlem Kızılateş de projenin okul ve öğrencileri adına büyük bir çalışma olduğunu belirttiler. Ada Gencelli'nin derslerinde de çok başarılı olduğunu ve her zaman en iyi projeyi getirmeye gayret ettiğini ifade eden öğretmenler, kendisinden yeni projeler beklediklerini de söylediler. İngilizce öğretmeni Demir, "Videoyu izlediğimizde çok şaşırdık ve aynı zamanda çok da mutlu olduk. Çok büyük bir emeğin karşılığı olduğunu anladık. Arkadaşları da bizim gibi düşündü ve Ada'nın çalışması birinci oldu. Biz de onurlandık onun bu başarısıyla" ifadelerini kullandı.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Turizmci Alper GencelliAda GencelliAlanya TanıtımAlanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Alanya 2018'de yetersiz uçuştan turist kaybedecek'
'Alanya 2018'de yetersiz uçuştan turist kaybedecek'
İstanbul'da Alanyalılar Çanakkale Zaferi için buluşuyor
İstanbul'da Alanyalılar Çanakkale Zaferi için buluşuyor
Alanya'da belediyeden temalı park
Alanya'da belediyeden temalı park

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim