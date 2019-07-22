Kruvaziyer yolcu istatistikleri açıklandı! İşte Alanya'nın pastadaki payı

ANTALYA'nın turizm sorunlarından biri haline gelen ve gündemde oldukça yer alan kruvaziyer liman ihtiyacı, bir kere daha istatistiklerle gözler önüne serildi. Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı 2019 Yılı Haziran Ayı Kruvaziyer Gemi ve Yolcu İstatistiklerine göre Türkiye'ye gelen 87 bin 140 yolcudan sadece 486'sı Alanya'ya geldi. Bu 486 yolculadan 485'inin ise transit yolcu olduğu tespit edildi. İstatistiklere göre Antalya pastadan çok az bir pay alırken Çeşme, Marmaris ve Kuşadası gibi diğer tatil beldeleri ise yolcuları ağırladı. Bu durum Antalya'nın kruvaziyer liman projesine ihtiyaç duyduğunu gösterdi. İstatistikleri yorumlayan turizmciler ise kruvaziyer gemi yolcularının artışının beklenen kadar artmadığını ve artışın transit yolcularda olduğunu belirtiyor.