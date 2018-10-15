'Krizin sorumlusu işçi ve emekçiler değildir' 

EĞİTİM-SEN adına Kemal Göl'ün yaptığı açıklamada, derinleşen ekonomik krizin bir sonucu olarak emekçilerin giderek yoksullaştığına dikkat çekilirken, "Yaşanan krizin ve zamların sorumlusu bizler değiliz bedelini de bizler ödemeyeceğiz. İşçi ve emekçilerin bu krizi yaratanlara bir borcu yoktur. Tam tersi alacağı vardır" denilerek maaşlara yapılan zamların yetersizliği vurgulandı. Yanı sıra güvenceli ve insanca çalışma koşullarının sağlanması ve ocak ayı beklemeksizin maaşlara yapılacak zamların hemen yapılmasını talep edildi.